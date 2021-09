Ermäßigung für Behinderte : Wer darf mit Preisnachlass ins Wittenberger Kulturhaus?

Die Wittenberger Abgeordneten sollen darüber beraten, ob Schwerbehinderte, die nicht in der Prignitz leben, in Zukunft Ermäßigungen in Einrichtungen wie dem Museum oder dem Kultur- und Festspielhaus erhalten sollen.

Wittenberge | Sollen Schwerbehinderte, die nicht in der Prignitz leben, in Zukunft auch Ermäßigungen in Wittenberger Einrichtungen wie dem Museum oder dem Kultur- und Festspielhaus erhalten? Diese Frage stellte Uwe Neumann, Werkleiter des Eigenbetriebes Kultur-, Sport- und Tourismus, den Abgeordneten bei der letzten Ausschusssitzung. Sie sollen beraten und entschei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.