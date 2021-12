Wittenberger Kalender : Kalenderblätter 2022 erschienen

Die Wittenberger Kalenderblätter sind da. Er kann in der Touristinfo und in der Buchhandlung "Lesezeichen" erworben werden.

Wittenberge | Das Warten auf die Wittenberger Kalenderblätter hat ein Ende. Der bei Einheimischen und Gästen beliebte Kalender kann in der Touristinfo am Kultur- und Festspielhaus und in der Buchhandlung „Lesezeichen“ in der Wilhelmstraße erworben werden, teilt Pressesprecher Martin Ferch mit.. Die zwölf Monatsblätter zeigen Foto-Motiven aus der Elbestadt und de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.