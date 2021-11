Neue Wittenberger Tagespflege : DRK Prignitz eröffnet weitere ambulante Einrichtung für Senioren

Die ersten zwei Gäste werden bereits in der neuen DRK-Tagespflege in Wittenberges Bernhard-Remy-Straße betreut. Zwölf sollen es möglichst bald werden. Viele Angebote für gemeinsame Beschäftigung erwarten die Senioren.

Wittenberge | Zwei Gäste hat die am Montag eröffnete neue Tagespflege des DRK in Wittenberge. Zwölf sollen es möglichst bald sein. Doch zur Eröffnung waren die Räume voll. Denn Gäste aus anderen Tagespflegen waren vorbeigekommen um zu sehen, wie es in der neuen Einrichtung in der Bernhard-Remy-Straße 6 aussieht. „Es war ein schwieriger Start mit der neuen Einric...

