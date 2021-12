Wunderblutkirche Bad Wilsnack : Erstes Farbfenster hat Generalprobe

Sakristei und Wunderblutkapelle in der Bad Wilsnacker Wunderblutkirche bekommen neue Fenster. Die Entwürfe dazu hat die japanische Künstlerin Leiko Ikemura gemacht. Die Derix Glasstudios stellten erste Mustergläser vor.

Bad Wilsnack | Sie sei sehr aufgeregt gewesen, gesteht Leiko Ikemura bei ihrem Besuch am Mittwochmittag in der Bad Wilsnacker Wunderblutkirche. Die in Berlin lebende japanische Künstlerin sieht erstmals die Umsetzung ihrer Entwürfe durch die Werkstadt der Derix Glasstudios Taunusstein. Und sie zeigt sich zufrieden, auch wenn sie noch Änderungswünsche hat. Großer ...

