Wilsnacker Chor : Bravo! Cantabile begeistert mit „Gloria“

Der erste Auftritt nach fast zwei Jahren ist vorbei. Wilsnacks Chor Cantabile singt Vivaldis „Gloria“ in Pritzwalk und am Sonntag in Bad Wilsnack.

Bad Wilsnack | Wenn Sopranistin Birgit Bockler nach all ihren Konzerten und Soloauftritten nervös ist, dann muss das ein besonderer Moment sein. Man möchte meinen, dass diese gestandene Sängerin und Chorleiterin eigentlich nichts aus aus der Ruhe bringen kann. Aber eine fast zweijährige Zwangspause steckt selbst sie nicht so einfach weg. „Das wird unser erster Auftr...

