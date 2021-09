Chausseestraße in Weisen : Nur wenige Fahrer halten sich in Weisen offenbar an Tempo 30

Seit gut einem Monat gilt auf der Chausseestraße in Weisen zeitweilig Tempo 30. Doch nach Beobachtung einiger Anwohner halten sich nur wenige Fahrer an die Regelung. Radarkontrollen sind laut Polizei nicht so einfach.

Weisen | Ein Auto nach dem anderen fährt in Weisen an der Bushaltestelle am Abzweig nach Schilde entlang. Eigentlich soll der Verkehr hier morgens und mittags langsamer rollen. Seit dem Ende der Sommerferien gilt auf zwei Abschnitten auf der Chausseestraße von 6 bis 8 und von 12 bis 16 Uhr Tempo 30. Eigentlich – doch Anwohner Frank Knäbe winkt nur ab. „Hier...

