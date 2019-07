Weisen : Kreisverkehr wieder befahrbar

von Barbara Haak

11. Juli 2019, 05:00 Uhr

Seit Mittwoch Nachmittag ist der Kreisverkehr in Weisen wieder befahrbar. Damit hat sich der Landesbetrieb Straßenwesen an diesen von ihm avisierten Termin gehalten. Allerdings hatten Autofahrer damit gerechnet, dass der Kreisel in den Morgenstunden freigegeben würde. Sie äußerten gegenüber dem „Prignitzer“ ihren Unmut und kritisierten sowohl die Länge der Sperrung wie auch mehrfache Terminverschiebungen. Die nächste Kreiselsperrung zeichnet sich ab: Sie erfolgt laut Straßenbetrieb vom 9. bis 20. September für Restarbeiten an der Überfahrt. Die Betonplatten dafür seien derzeit nicht lieferbar.