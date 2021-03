Neuwahl in Weisen : Gemeinde soll am 17. März neuen Bürgermeister wählen

Die Gemeindevertretung in Weisen soll in einer Sondersitzung am 17. März den Nachfolger von David Leu wählen.

Weisen | Seit diesem Dienstag ist David Leu nicht mehr Bürgermeister in Weisen. Seine Rücktrittserklärung, die am Montag bei Amtsdirektor Torsten Jacob eingegangen ist (wir berichteten), ist zum 2. März wirksam geworden und nicht widerrufbar. Doch lange soll der politische Schwebezustand in Weisen nicht andauern. Wie Jacob im Gespräch mit dem „Prignitzer“ erkl...

