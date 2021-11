Perleberger Nordmanntanne : Weihnachtsbaum kommt mit dem Schwerlasttransporter nach Perleberg

Während der Advents- und Weihnachtszeit steht auch in diesem Jahr ein stattlicher Weihnachtsbaum vor dem Rathaus auf dem Großen Markt. In diesem Jahr kommt er aus Rosenhagen, wo er in den letzten 20 Jahren heranwuchs.

Rosenhagen/Perleberg | Es ist Dienstagmorgen, 7.50 Uhr. In der Rosenhagener Dorfstraße steht ein Schwerlasttransporter der Firma Schröder Transporte. Er lässt darauf schließen, dass hier etwas Besonderes passiert. Rosenhagen ist an diesem Morgen sehr betriebsam: Unweit des Transporters arbeiten Dachdecker auf einem Gebäude, vom Feld werden Rüben abgefahren. Dies sorgt für e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.