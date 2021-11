Feuerwehr Düpow : Kameraden haben Platz für eine Zapfanlage

Die Feuerwehr Düpow hat einen neuen Platz für ihre Veranstaltungen.

Düpow | Ein großer Kran und ein beladener Tieflader sorgten für Interesse bei den Düpower Bürgern. Neben dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Düpow wurde am Dienstag ein großer Container auf der bestehenden Betonfläche abgeladen. In naher Zukunft soll er dem Förderverein und der Feuerwehr bei ihren Veranstaltungen am und um das Gerätehaus als Versorgungs...

