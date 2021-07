Karstädt : Weg frei für neue Investoren im Gewerbegebiet an der A14

Die Gemeinde Karstädt hat die Straße im Gewerbegebiet an der A14/B5 um 285 Meter verlängert. Dadurch ist die gesamte Fläche von 12,8 Hektar nun erschlossen. Insgesamt stehen noch 7,3 Hektar zum Verkauf.

Karstädt | Die Gemeinde Karstädt kann jetzt nicht nur mit der Lage ihres Gewerbegebietes an der A14/B5 werben, nein nun ist die gesamte Fläche dieses Areals von insgesamt 12,8 Hektar erschlossen. Die Gemeinde hat seit dem Herbst des vergangenen Jahres die für sie so wichtige Verlängerung der vorhandenen Straße in die Tat umgesetzt, womit die Baufirma Burgdorf Gm...

