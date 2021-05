Neues Wandbild in Wittenberge : Rückbesinnung auf die historische Elbeschifffahrt

Roland Schneider verziert seit vielen Jahren die Fassade seines Hauses. Die Motive sind immer anders. Diesmal ist es ein Blick in die Vergangenheit, ein Blick auf die historische Elbeschiffahrt.

Wittenberge | Wenn es regnet, sei es eigentlich schon zu spät. „Man muss immer das Wetter im Auge behalten“, erzählt der Rentner und Hobby-Maler Roland Schneider. Schon seit Kindesalter begeistert ihn die Malerei, das Talent wurde ihm in die Wiege gelegt. „Das liegt bei uns in der Familie“, so der Wittenberger. Und eben dieses Talent baute er immer weiter aus, zeig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.