Waldschule Breese wird saniert : Arbeiten erfolgen in mehreren Etappen

Die Waldschule Breese ist in den Sommerferien zur Baustelle geworden. Der Brandschutz wird verbessert und die Elektroanlage modernisiert. Auch ein Fahrstuhl wird eingebaut

Breese | Es sind Ferien, dennoch herrscht reger Betrieb in der Waldschule Breese. Dort ist die erste Etappe eines umfangreichen Modernisierungsprogramms angelaufen. „Wir bauen in den Ferien und während anderer schulfreier Zeiten“, erklärt der Bauamtsleiter des Amtes Bad Wilsnack-Weisen, Martin Rollenhagen. Das umfangreiche Projekt lasse sich nicht allein in de...

