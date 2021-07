Museumswoche in Beuster : Von Fahrzeug-Schau bis Besucherwette im Blaulichtmuseum

Das Blaulichtmuseum Beuster öffnet vom 21. bis 25. Juli täglich von 10 bis 18 Uhr seine Tore zur Museumswoche. Neben der umfangreichen Präsentation alter Fahrzeuge gibt es viele Aktionen für die Besucher.

Beuster | Auch in diesem Jahr heißt es beim Blaulicht-Museum in Beuster wieder: Willkommen zur Museumswoche. Vom 21. bis 25. Juli, täglich von 10 bis 18 Uhr, kann die große Sammlung historischer DDR-Fahrzeuge von Polizei, Feuerwehr, Rettung, Militär, Zivil und Landwirtschaft bestaunt werden. Rückblick: Großes Interesse an Technikschau „So langsam entwicke...

