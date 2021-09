Von Berlin nach Perleberg : Sie kam für eine Woche. Und dann blieb sie.

Seit Juli lebt die Architektin Maria Pegelow in Perleberg. Sie ist in den letzten verbliebenen Wehrturm gezogen und war maßgeblich an der Gründung des neuen Coworking Space beteiligt.

Perleberg | Eigentlich habe sie nur eine Woche bleiben wollen, erzählt uns Maria Pegelow. Mittlerweile seien daraus zweieinhalb Monate geworden. Die Architektin, die maßgeblich an der Schaffung des Coworking Space in Perleberg beteiligt war, wundert sich noch immer selbst darüber, welche Anziehungskraft die Stadt auf sie ausübt. Schon länger ist sie familiär mit ...

