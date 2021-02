Vogelumzug an die Elbe : Aber die Kraniche flüchten

Eis und Kälte haben die Vogelpopulationen im Lenzener Elbbereich aufgemischt.

Lenzen | Am Altarm der Löcknitz am Rambower Moor und den Rudower See ist es in den vergangenen Tagen merklich ruhiger geworden. Eis hatte die Gewässer und überschwemmte Flächen überzogen, die heimische Vogelwelt und die vielen gefiederten Wintergäste fanden kein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.