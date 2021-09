Erntefest in Schönfeld : Vier neue Ehrenmitglieder im Dorfverein

Das Erntefest hat in Schönfeld Tradition. Nach coronabedingter Zwangspause im vergangenen Jahr konnte es nun wieder gefeiert werden. Eine Erntekrone schmückt den Saal. Sie bildet das passende Ambiente für den Tanzabend.

Schönfeld | Wenn in Schönfeld das Dorfleben pulsiert, steckt der Verein „Pro Schönfeld" dahinter, den es seit 1993 gibt. So war es auch am Sonnabend, als nach coronabedinter Zwangspause das traditionelle Erntefest wieder stattfinden konnte. Den Saal der einstigen Gaststätte schmückt eine Erntekrone. Sie werde immer von den Frauen des Dorfes angefertigt, erzähl...

