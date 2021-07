Quartett lässt Kugeln rollen : Vier Prignitzer Kegelteams starten auf Landesebene

Nach dem Rückzug der Kegeldamen der Spielgemeinschaft Prignitz nehmen vier Herrenteams am Landesspielbetrieb teil. In der Landesklasse peilt die mit SpG Prignitz I im dritten Anlauf den Aufstieg an.

Prignitz | Nach dem Bundesverband hat nun auch der Sportkeglerverband Brandenburg (SKVB) seinen vorläufigen Spielplan für die Saison 2021/22 veröffentlicht. Aus dem Kreisverband Prignitz nehmen nach dem Rückzug der Keglerinnen von der Spielgemeinschaft (SpG) Prignitz aus der Landesliga noch vier Mannschaften den Landesspielbetrieb auf. SpG Prignitz-Herren neh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.