Verlassene Erinnerungsorte : Neuer Kalender zeigt Lost Places in Weisen

Der neue Jahreskalender der Interessengemeinschaft (IG) Weisen und Schilde zeigt diesmal verlassene Erinnerungsorte in der Gemeinde.

Weisen | Wer kennt noch die Herzkuhle? Den Bunker in Waldhaus oder den alten Kohleplatz in Weisen? Diese und andere Lost Places (dt.: verlassene Orte) zeigt der neue Kalender der Interessengemeinschaft Weisen und Schilde für das Jahr 2022, der ab sofort zum Preis von fünf Euro erhältlich ist. Mehr zum Thema: Google Maps Karte zeigt verlassene Gebäude in gan...

