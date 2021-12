Verkehrsunfall Wittenberge : Wirtschaftlicher Totalschaden nach Kollision im Stadtgebiet

Am Dienstagabend kam es in Wittenberge im Kreuzungsbereich Parkstraße/Dr.-Wilhelm-Külz-Straße zu einem Verkehrsunfall. Die Unfallwagen sind ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Wittenberge | Am Dienstagabend kam es in Wittenberge zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Autofahrer befuhr gegen 21.10 Uhr die Parkstraße. Dieser bemerkte offenbar nicht den vorfahrtberechtigten 30-jährigen Fahrer im Kreuzungsbereich zur Dr.-Wilhelm-Külz-Straße, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die Fahrzeuge kamen am Stadtpark zu stehen. Bei de...

