Veritas-Elf 3:4 in Nauen : Wittenberger Fußballer kassieren vermeidbare Niederlage

Wittenberge | Die kleine Erfolgsserie ist gerissen. Die Fußballer von Veritas Wittenberge/Breese mussten sich in der Landesklasse West nach zuletzt zwei Siegen in Folge beim VfL Nauen diesmal mit 3:4 (1:1) geschlagen geben. „Eine dämliche, vermeidbare Niederlage. Beim Stand von 3:3 kurz vor Schluss auf abseits zu spekulieren, das dürfen wir nicht machen“, erklär...

