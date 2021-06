Veritas-Fans kommen reichlich : Wittenberger verlieren bei Rückkehr auf die Fußballbühne knapp

Die Fußballer von Veritas Wittenberge/Breese verloren ihr Testspiel mit 2:3 gegen den Spandauer FC Veritas. Eher eine Randnotiz. Bei Spielern und Fans war deutlich die Lust auf Fußball nach acht Monaten Pause zu spüren.

Wittenberge | Das Bild war außergewöhnlich: Kurz vor dem Anpfiff des Fußballfreundschaftsspiels zwischen Veritas Wittenberge/Breese und dem Spandauer FC Veritas waren alle Parkplätze am Ernst-Thälmann-Stadion belegt. Ein zuletzt vor Corona seltenes Bild. Dazu eine lange Schlange am Eingang. Auch bedingt durch das Hygienekonzept. So war nur ein Stadioneingang geöffn...

