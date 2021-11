Landesverband zieht Notbremse : Prignitzer Fußballer gehen ab sofort in die Winterpause

Der Fußball-Landesverbandes Brandenburg hat beschlossen, mit dem Spielbetrieb in allen Altersklassen vorzeitig in die Winterpause zu gehen. Es deutete sich an, dass die 2G-Regel für personelle Probleme sorgen könnte

Prignitz | Fast alle Kicker im Land Brandenburg haben wieder einmal Pause. Zunächst bis zum Jahresende. Wegen Corona. Am späten Mittwochabend hat „das Präsidium des Fußball-Landesverbandes Brandenburg in Abstimmung mit seinen Kreisen und dem Krisenstab beschlossen, mit dem Spielbetrieb in allen Altersklassen vorzeitig in die Winterpause zu gehen. Damit werden ab...

