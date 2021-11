Verbale Angriffe auf Mitarbeiter : Besucher pöbeln im Krankenhaus Perleberg

Manche Besucher wollen die Corona-Regeln nicht einhalten. Sie greifen verbal das Personal im Krankenhaus Perleberg an.

Perleberg | Mitarbeiter am Einlass des Kreiskrankenhauses in Perleberg und der Rezeption haben es nicht leicht. Sie müssen sich mit pöbelnden Besuchern auseinander setzen. Grund sind die in der Corona-Pandemie weiter geltenden strengen Besucherregeln. Verbale Angriffe "Seit einigen Wochen häufen sich von Besuchern die verbalen Angriffe und Beleidigungen auf...

