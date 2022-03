Autocrossrennen in Reckenzin : Veranstaltung der Red Strips Garlin begeistert 500 Motorsportfans

Das Autocrossrennen der Red Strips Garlin in Reckenzin ließ das Herz von rund 500 Motorsportfans höherschlagen. Das beste Resultat aus Sicht der Red Strips erzielte Gordon Davids, der in seiner Klasse auf Rang zwei fuhr

Reckenzin | Aufheulende Motoren durchdringen die Stille in der Prignitzer Landschaft. Wenig später pflügen nicht Traktoren, sondern Rennboliden mit ihren Stollenreifen einen Acker zwischen Reckenzin und Klein Warnow regelrecht um. In den Kurven des abgesteckten Rundkurses wirbeln Sandfontänen hoch. Nur wenige Minuten später jubeln die in einem sicheren Abstand zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.