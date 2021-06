Kita Piccolino in Perleberg : Vandalismus sorgt für traurige Kinderaugen in Perleberger Kita

Begrünte Gummistiefel verschönerten den Zaun der Kita „Piccolino" in Perleberg. Doch jemand fand keinen Gefallen daran, riss die meisten vom Zaun, schüttete sie aus. Im August sollen die Stiefel wieder bepflanzt werden.

Perleberg | Traurig und enttäuscht sind die Kinder der Mäuschengruppe sowie der beiden Häschengruppen der Perleberger Kita „Piccolino“. Als sie am 24. Juni morgens in ihre Kita kamen, standen elf ihrer Gummistiefel vor dem Eingang. Noch bis zum Vorabend hatten diese eigentlich den Kita-Zaun mit Pflanzen verschönert. Doch in der Nacht wurden sie vom Zaun gerissen,...

