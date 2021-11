Wittstock : Pedelec aus Keller gestohlen

Täter brechen Kellerverschlag auf und nehmen 3000-Euro-Rad mit. Polizei ermittelt.

Wittstock | Gut verschlossen stand das Rad im Keller, doch plötzlich war es weg. In der Zeit vom 17. bis 18. November hatte der 39-jährige Besitzer eines Pedelecs nicht nach seinem Rad geschaut und dann war es nicht mehr da. Bislang unbekannte Täter hatten sich am Kellerverschlag im Waldring in Wittstock/Dosse zu schaffen gemacht und das Elektro-Fahrrad entwendet...

