Einbruch in Schweinestall : Unbekannte sabotieren Technik: drei Schweine tot

Täter verschaffen sich gleich zweimal gewaltsam Zugang durch ein Fenster und schalten den Strom für Heizung und Belüftung aus.

Karstädt | Sie kamen in der Nacht durchs Fenster. Gleich zweimal haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Schweinemastanlage bei Karstädt (Prignitz-Kreis) verschafft. Die Polizei sucht länderübergreifend nach den Tätern. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, stellten Mitarbeiter der Ferkelaufzuchtanlage am Samstag fest, dass Heizung u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.