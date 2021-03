Trotz kleinem Budget : Berge investiert in Schule und Bebauungsplan

Die Gemeinde Berge muss sparen, investiert aber trotzdem in die Schule, in einen B-Plan und in Wege-Reparaturen.

Berge | In diesem Jahr ist das Budget der Gemeinde Berge sehr schmal. Große Investitionen sind nicht möglich. Aber dennoch können kleinere Vorhaben realisiert werden. Und dabei geht es um Maßnahmen für die Grundschule, wie die Umgestaltung der Außenanlage, eine Teilumsetzung des Digitalpaktes, Renovierung der Horträume, Sanierung der Hausanschlüsse im Keller ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.