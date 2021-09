Bauvorhaben in Perleberg : Trauerweide im Goethepark muss für Regenwasserkanal weichen

Der Stadtentwicklungsausschuss hat die Fortführung des Straßenausbaus der Wittenberger Straße bewilligt. Die Planer rechnen mit Kosten von 2,856 Millionen Euro. Baubeginn soll im Sommer des kommenden Jahres sein.

Perleberg | Wird der Ausbau der Wittenberger Straße in Perleberg zum Abschluss gebracht oder nicht? Im Stadtentwicklungsausschuss wurde am Dienstagabend die Entwurfsplanung bewilligt. Jetzt muss dem Vorhaben nur noch die Stadtverordnetenversammlung zustimmen und die nötigen Mittel in den Haushalt 2022 einstellen, dann könnten die Bauarbeiten für das rund 2,856 Mi...

