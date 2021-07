Tourismus an der Elbe : Wittenberge punktet mit Industriekultur

Die Radler kurbeln auch in diesem Jahr den Tourismus in Wittenberge an. Die Stadt punktet vor allem mit den authentischen Orten der Industriekultur. Aber auch das breite Angebot an Führungen findet viel Aufmerksamkeit.

Wittenberge | Sie tauchen seit einigen Tagen wieder fast überall in Wittenberge auf, die Radtouristen. Mit ihnen ist auf der touristische Neustart in Wittenberge gelungen. Denn die Radtouristen sind inzwischen die stärkste Besuchergruppe der Ausstellungen im Uhrenturm erläutert Uwe Neumann, Werkleiter des Kultur, Sport Tourismusbetriebes Wittenberge. Neben der Elbe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.