Brandenburg : Tödliche Badeunfälle nehmen zu

In Brandenburg hat die Zahl der Badeunfälle mit tödlichem Ausgang in den vergangenen Tagen zugenommen.

Brandenburg | An sechs Tagen in Folge starb ein Mensch, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mit. „Das ist eine dramatische Entwicklung, die wir mit großer Sorge beobachten“, sagte DLRG-Landesverbandssprecher Daniel Keip. Nicht nur die verschiedenen Altersgruppen der Badetoten seien besorgniserregend, auch die Zahl der Badeunfälle a...

