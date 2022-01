Show in Wittenberge abgesagt : „Tina The Rock Legend“ kommt nicht ins Kultur- und Festspielhaus

Das Konzert war eigentlich für den 12. Februar geplant. Eine neue Tournee ist jetzt fürs nächste Jahr geplant.

Wittenberge | Die Show „Tina The Rock Legend“ in Wittenberge ist aufgrund der Pandemieentwicklungen abgesagt. Das teilten die Veranstalter jetzt mit. Die Veranstaltung war am 12. Februar im Kultur- und Festspielhaus geplant. Allerdings soll es eine neue Tournee 2022/2023 geben. Ticketinhaber der abgesagten Show haben die Möglichkeit, dann wieder mit dabei zu sei...

