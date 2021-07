Schwimmer aus Wittenberge : Thomas Schöne vom SCDW ist Sportsympathiegewinner in Brandenburg

Thomas Schöne vom SchwimmClub Delphin Wittenberge ist einer von 20 Preisträgern des „Sportsympathiegewinners 2020“, mit dem der Landessportbund (LSB) und Lotto Brandenburg jedes Jahr engagierte Helfer auszeichnen.

Wittenberge | Manche Dinge brauchen etwas länger. Gerade in Zeiten von Corona. Deshalb sind sie nicht weniger wichtig. Das betrifft auch Ehrungen. Vor allem für Personen, die sich mit viel Engagement in ihren Verein einbringen. So geschehen im Fall Thomas Schöne vom SchwimmClub Delphin Wittenberge (SCDW). Der wurde „Sportsympathiegewinner“, erhielt den gleichnamige...

