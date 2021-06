Firma Thoben feiert Jubiläum : In einer Perleberger Laube hat alles angefangen

Am 1. Juni 1996, so steht es in den Unterlagen des Perleberger Rathauses, hat das Unternehmen Thoben Antriebs- und Filtertechnik GmbH in der Rolandstadt sein Gewerbe angemeldet. Doch erste Anfänge gab es schon 1990.

Perleberg | Die Gewerbeanmeldung am 1. Juni 1996 war am Donnerstagmorgen Anlass des Besuches von Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura in der Thoben Antriebs- und Filtertechnik GmbH. Die Sachbearbeiterin für Gewerbeangelegenheiten, Claudia Dalchow, hatte sie auf das Jubiläum aufmerksam gemacht. Anfänge bereits 1990 Von Beginn an ist der Perleberger Standor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.