Testspiel in Perleberg : Traditionsklub Lok Leipzig hält erneut beim SSV Einheit Perleberg

Auf die Fußballfans in der Prignitz wartet am Sonntag ein Leckerbissen. Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres bestreitet der Traditionsverein 1. FC Lokomotive Leipzig ein Testspiel beim SSV Einheit Perleberg.

Perleberg | Prominenten Besuch erwarten die Fußballer des SSV Einheit Perleberg am Sonntag: In einem Testspiel treffen sie um 14 Uhr im Jahnsportpark auf den 1. FC Lokomotive Leipzig. Der Regionalligist absolviert derzeit ein Trainingslager in Sternberg in Mecklenburg-Vorpommern und bestreitet mehrere Vorbereitungsspiele. Am Mittwoch gewannen die Sachsen 2:0 beim...

