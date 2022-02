Fußball-Kreispokal Prignitz : Gemeinsamer Ausflug der Teams von Veritas Wittenberge/Breese

Die Fußballerinnen und Fußballer von Veritas Wittenberge/Breese müssen Ende März im Kreispokal bei der SG Sieversdorf antreten. Das ergab die Auslosung der Viertel- und Halbfinalpartien in Neuruppin.

