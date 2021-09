Neues Fahrzeug erhalten : THW Ortsverband Wittenberge für Notversorgung bestens gerüstet

Der THW Ortsverband Wittenberge hat einen blitzeblauen Mehrzweckgerätewagen bekommen. Somit ist die neue Fachgruppe N, steht für Notversorgung, bestens ausgerüstet. Der Fuhrpark besteht nun aus sieben Fahrzeugen.

Wittenberge/Cumlosen | Der neue Mehrzweckgerätewagen (MZGW) „blinkt“ einem schon in seinem blitzeblauen Design entgegen, wenn man beim Ortsverband Wittenberge des Technischen Hilfswerkes in Cumlosen auf den Hof fährt. Am Vormittag ist sozusagen die Übergabe, denn da sind so ziemlich alle Mitglieder auf dem Gelände, es stehen Ausbildungsstunden für die Ehrenamtler an diesem ...

