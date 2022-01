Feuerwehreinsätze Prignitz : Sturmtief Nadia beschäftigte Prignitzer Feuerwehren

Prignitzer Feuerwehren mussten während des Durchzuges von Sturmtief Nadia zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Meist waren Bäume auf Straßen gestürzt. Ein Trampolin war auf eine Bahnstrecke geweht worden.

Wittenberge | Das Sturmtief Nadia sorgte für mehrere Einsätze aller Wittenberger Feuerwehren. Zwischen Sonnabend 21 Uhr und Sonntag 9 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu sechs sturmbedingten Einsätzen und einer weiteren Hilfeleistung aus. In vier Fällen ging es nach Angaben der Feuerwehr um umgestürzte Bäume in den Ortsteilen sowie einen überörtlichen Einsatz im Amt Bad Wilsnack-Weisen. Zwischen den Sturmeinsätzen unterstützten die Wittenberger Kameraden noch den Rettungsdienst bei einer Tragehilfe. Zu sieben witterungsbedingten Einsätzen rückten die Perleberger Feuerwehren aus. So war ein Trampolin auf die Bahnstrecke geweht worden. Auf der B 5 und weiteren Straßen mussten Bäume von Straßen entfernt werden. Stromausfälle im Raum Perleberg In Hoppenrade war am Samstagabend ein Baum auf eine Straße gestürzt. Sieben Kameraden der Feuerwehr Garz/Hoppenrade waren im Einsatz. Durch umgestürzte Bäume kam es im Prignitzer Versorgungsgebiet der Wemag zu Stromausfällen besonders im Raum Perleberg. ...

