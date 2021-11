Neue Angebote von Flixtrain : Flixtrain hält in Wittenberge und Ludwigslust

Mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember wird Flixtrain erstmals an den Bahnhöfen Wittenberge und Ludwigslust halten. Die Strecke Hamburg-Berlin wird für Bahnfahrer attraktiver

Wittenberge | Das Pendeln von und nach Hamburg wird einfacher. Nach dem Abschluss der laufenden Bauarbeiten auf der Bahnstrecke wird es neue Verbindungen und veränderte Halts geben. Erstmals bietet mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember neben der Deutschen Bahn auch Flixtrain einen Halt in Ludwigslust und in Wittenberge an. Prignitzer Pendler dürften am meisten pr...

