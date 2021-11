Erfolgreiches Prignitz-Projekt : Dank Wiederansiedlung von Lachs und Meerforelle auf gutem Weg

Die Stepenitz befindet sich dank der Wiederansiedlung von Lachs und Meerforelle bereits auf einem guten Weg zurück zu ihrem ursprünglichen Fischreichtum. Dafür sorgt auch ein seit 1998 in der Prignitz laufendes Projekt

Prignitz | Mit langen Keschern durchsuchen Ulrich Thiel, Mirko Beutling und ihre Kollegen die Stepenitz in Perleberg. Sie stehen in einem grünen Motorboot im kalten Regen und fahren immer wieder den Fluss an der Rolandschule hinauf und hinab. Ihr Ziel ist die Kontrolle und Entnahme der Fische, die sich an den Wehren verfangen haben, vor allem Meerforellen und La...

