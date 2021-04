Stahlbauer aus Karstädt : Arbeiten am Technikdenkmal aus 14.000 Tonnen Stahl

Die Stahlbauer von Schorisch aus Karstädt bringen Fahrstuhl am alten Schiffshebewerk in Niederfinow in Schuss.

Karstädt/Niederfinow | Das älteste Schiffshebewerk Deutschlands, das noch in Betrieb ist, steht im brandenburgischen Niederfinow. Dieses einzigartige Technikdenkmal aus Stahl am östlichen Ende des Oder-Havel-Kanals gilt als ausgesprochene Touristenattraktion. Die Mitarbeiter des Karstädter Stahlbau-Kompetenzzentrums der Schorisch-Gruppe hatten den Auftrag, den Andichtrahmen...

