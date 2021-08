Wittenberge kulturell erobern : Stadtsalon Safari will Stadträume für Kultur und Gemeinwohl erschließen

Der Stadtsalon Safari will Plätze und Gebäude in Wittenberge erkunden und für kulturelle und gemeinwohlorientierte Zwecke nutzbar machen. Jugendliche sollen stärker in der Stadt sichtbar werden.

Wittenberge | Der Safari-Stadtsalon will sich in den kommenden Monaten über ganz Wittenberge verbreiten. „Wir wollen Plätze aufspüren, die für eine kulturelle und Gemeinwohlnutzung geeignet sind und deren Potenziale erschließen“, sagte Vorstandsmitglied Juliette Cellier. „Dabei werden sehr stark auch Jugendliche einbezogen.“ Insgesamt werde es vielleicht einige Ver...

