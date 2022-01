Spuren der Geschichte : Stadtrundgang zu Kriegsschauplätzen in Perleberg

Am 16. Januar beginnt am Stadtmuseum ein besonderer Rundgang. Anschließend kann die Ausstellung „Kriegsende in der Prignitz“ das letzte Mal besichtigt werden.

Perleberg | Was ist in den letzten Kriegsmonaten in Perleberg passiert und welche Spuren haben diese Ereignisse hinterlassen? Darüber erfahren Besucher eines besonderen Stadtrundganges am 16. Januar mehr. Er findet als Begleitung zur Sonderausstellung „Kriegsende in der Prignitz. Das Jahr 1945 in Perleberg und Wittenberge“ im Stadt- und Regionalmuseum statt, die ...

