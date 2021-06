Stadtradeln Perleberg : Eine geführte Tour rund um die Kreisstadt

Im Rahmen der Aktion "Stadtradeln" lädt die Stadt Perleberg am kommenden Freitag zu einer geführten Radtour ein. Unter anderem geht es in den Tierpark und in den Stadtforst.

Perleberg | Radeln hält nicht nur fit, sondern ist auch gut für die Umwelt. Daher beteiligt sich die Stadt Perleberg auch in diesem Jahr an der Aktion „Stadtradeln“, bei der die Bürger aufgerufen sind, möglichst viele Kilometer auf dem Rad zu sammeln. Im Rahmen dieser Aktion lädt die Kreisstadt am kommenden Freitag ab 9 Uhr zu einer geführten Radtour ein. Unte...

