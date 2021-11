Nachwendezeit in Wittenberge : Stadtarchiv Wittenberge nimmt jüngere Vergangenheit in den Blick

Die Nachwendezeit in Wittenberge ist reif für das Stadtarchiv. Dieses sucht unter anderem Bilder, um die Entwicklungen dieser Zeit umfassend zu dokumentieren. Auch die DDR-Zeit in der Stadt bleibt im Blick.

Wittenberge | Wittenberges Gedächtnis lagert im Rathauskeller. Dort hat das Stadtarchiv seinen Sitz. Doch Carola Lembke nimmt nicht nur Akten abgeschlossener Vorgänge entgegen, entscheidet, was erhaltenswert ist und was vernichtet wird. Sie will auch das Kurzzeitgedächtnis von Wittenberge stärken. „Die politische Wende liegt nun schon mehr als 30 Jahre zurück. D...

