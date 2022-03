Stadt übernimmt Trägerschaft : Neue kommunale Kita für Wittenberge geplant

Wittenberge soll eine neue kommunale Kindertagesstätte in der Kyritzer Straße bekommen. Die Stadt entschied sich, das Gebäude der ehemaligen Mernitz-Kita zu mieten.

Wittenberge | Noch ist es still in den Räumen der ehemaligen Mernitz-Kita in der Kyritzer Straße in Wittenberge. Das viele Spielzeug, das noch aus früheren Zeiten stammt, liegt in der Ecke, wartet darauf, endlich wieder genutzt zu werden und Kinderaugen zum Strahlen zu bringen. Und diese Möglichkeit werde es bald wohl wieder geben, wie am Montagabend beim Sozialaus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.