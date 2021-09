Im Sozialausschuss notiert : Stadt Perleberg verbannt Wahlplakate aus der Innenstadt

Die Stadtverordneten diskutieren aktuell in den Ausschüssen der Perleberger Stadtverordnetenversammlung die Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Rolandstadt. In der City ist Plakatieren untersagt

Perleberg | Perleberg Die Bundestagswahl ist Geschichte, die nächste voraussichtlich im Jahr 2025. Noch hängen die meisten Wahlplakate, auch in der Perleberger Innenstadt. Doch spätestens bei den nächsten Wahlen, den Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen im Jahr 2024 dürfen da keine mehr hängen. Denn die aktuell überarbeitete „Satzung über die Sondernutzung an...

