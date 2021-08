Alternative Energien : Stadt Perleberg bringt zwei Photovoltaik-Anlagen auf den Weg

Zwei neue Photovoltaik-Anlagen soll es in Dergenthin und Perleberg geben. Der Stadtentwicklungsausschuss hat beide Vorhaben am Dienstagabend auf den Weg gebracht. Das letzte Wort hat die Stadtverordnetenversammlung.

Perleberg | Die Stadt Perleberg will umweltfreundliche Energie fördern und plant zwei neue Flächen für Photovoltaik (PV)-Anlagen. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Verkehr hat in seiner Sitzung am Dienstagabend entsprechende Bebauungspläne auf den Weg gebracht. Geplant ist unter anderem eine 20 Hektar große Anlage in Dergenthin, direkt an der ...

