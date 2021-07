Fußballkreis Prignitz-Ruppin : Spielgemeinschaft Groß Buchholz/KSV Prignitz sorgt für Aufsehen

Der Spielausschuss des Fußballkreises Prignitz-Ruppin hat die Staffeln für die Saison 2021/22 eingeteilt. Zu beachten waren Abmeldungen und Rückzüge, aber auch die kurzfristige Gründung einer Spielgemeinschaft.

Prignitz | Die Spielklassen im Fußballkreis Prignitz-Ruppin (FKPR) für die Saison 2021/22 stehen. Der FKPR-Spielausschuss tagte am Donnerstagabend in Sieversdorf und veröffentlichte heute die neue Zusammensetzung der Ligen. „Die Staffeleinteilung war auch in diesem Jahr im Herrenbereich nicht die leichteste Aufgabe für den Spielausschuss. Nach der erneuten und n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.